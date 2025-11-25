В Краснодаре начали ремонт дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Ремонт многоквартирного дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ, начали в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском и Динском районах. Позже региональный оперштаб сообщил о повреждениях и в Павловском районе. Ночью оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Центральном округе города обнаружены обломки беспилотников, из-за атаки повреждены офисный центр и два многоквартирных дома.
"На данный момент установлены небольшие повреждения в двух многоквартирных домах: в нескольких квартирах незначительно пострадало остекление, в одном доме - часть кровли. Управляющая компания уже ведёт восстановительные работы на крыше. Также частично повреждены стеклопакеты в рядом стоящих деловом и медицинском центрах", - написал Наумов в своем Telegram-канале.
Обследование территории продолжается, жителям города окажут необходимую помощь, добавил он.