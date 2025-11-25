Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре начали ремонт дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 25.11.2025
В Краснодаре начали ремонт дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ
В Краснодаре начали ремонт дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ
Ремонт многоквартирного дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ, начали в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов. РИА Новости, 25.11.2025
В Краснодаре начали ремонт дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ

В Краснодаре начали ремонт дома после ночной атаки ВСУ

Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Ремонт многоквартирного дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ, начали в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском и Динском районах. Позже региональный оперштаб сообщил о повреждениях и в Павловском районе. Ночью оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Центральном округе города обнаружены обломки беспилотников, из-за атаки повреждены офисный центр и два многоквартирных дома.
"На данный момент установлены небольшие повреждения в двух многоквартирных домах: в нескольких квартирах незначительно пострадало остекление, в одном доме - часть кровли. Управляющая компания уже ведёт восстановительные работы на крыше. Также частично повреждены стеклопакеты в рядом стоящих деловом и медицинском центрах", - написал Наумов в своем Telegram-канале.
Обследование территории продолжается, жителям города окажут необходимую помощь, добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
