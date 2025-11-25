Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксированы в жилых домах в трех районах города и селе Мысхако, сообщил мэр Андрей Кравченко.

"Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий. По предварительным данным, повреждения зафиксированы в нескольких внутригородских районах", - написал Кравченко в своем Telegram-канале

Он сообщил, что повреждения зафиксированы в Южном, Центральном, Приморском внутригородских районах и в селе Мысхако. Известно, что несколько беспилотников врезались в квартиры многоэтажных домов и вызвали пожар. По нескольким адресам вызвали возгорание обломки БПЛА. В ряде квартир повреждено остекленение.

Двое жителей, находившихся в пункте временного размещения, вернулись домой. Обследование территорий продолжается, подчеркнул мэр.