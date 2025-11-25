Рейтинг@Mail.ru
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 25.11.2025 (обновлено: 17:21 25.11.2025)
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксированы в жилых домах в трех районах города и селе Мысхако, сообщил мэр Андрей Кравченко. РИА Новости, 25.11.2025
На видео – последствия атаки ВСУ на Новороссийск. По последним данным, пострадали четверо, повреждены семь домов.
© Пресс-служба главы НовороссийскаПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск. 25 ноября 2025
© Пресс-служба главы Новороссийска
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск. 25 ноября 2025
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксированы в жилых домах в трех районах города и селе Мысхако, сообщил мэр Андрей Кравченко.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперштаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах.
"Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий. По предварительным данным, повреждения зафиксированы в нескольких внутригородских районах", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что повреждения зафиксированы в Южном, Центральном, Приморском внутригородских районах и в селе Мысхако. Известно, что несколько беспилотников врезались в квартиры многоэтажных домов и вызвали пожар. По нескольким адресам вызвали возгорание обломки БПЛА. В ряде квартир повреждено остекленение.
Двое жителей, находившихся в пункте временного размещения, вернулись домой. Обследование территорий продолжается, подчеркнул мэр.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших из-за атак беспилотников в Новороссийске увеличилось до четырех, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный
Вчера, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайГеленджикАндрей Кравченко (государственный служащий)Вениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
