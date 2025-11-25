https://ria.ru/20251125/vsu-2057431942.html
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах
25.11.2025
2025-11-25T15:18:00+03:00
2025-11-25T15:18:00+03:00
2025-11-25T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
геленджик
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
новороссийск
краснодарский край
геленджик
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксированы в жилых домах в трех районах города и селе Мысхако, сообщил мэр Андрей Кравченко.
Губернатор Вениамин Кондратьев
сообщил во вторник утром, что Краснодарский край
подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ
, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперштаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске
, Геленджике
, Краснодаре
, Туапсинском, Динском и Павловском районах
.
"Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий. По предварительным данным, повреждения зафиксированы в нескольких внутригородских районах", - написал Кравченко
в своем Telegram-канале
.
Он сообщил, что повреждения зафиксированы в Южном, Центральном, Приморском внутригородских районах и в селе Мысхако. Известно, что несколько беспилотников врезались в квартиры многоэтажных домов и вызвали пожар. По нескольким адресам вызвали возгорание обломки БПЛА. В ряде квартир повреждено остекленение.
Двое жителей, находившихся в пункте временного размещения, вернулись домой. Обследование территорий продолжается, подчеркнул мэр.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших из-за атак беспилотников в Новороссийске увеличилось до четырех, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.