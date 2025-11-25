https://ria.ru/20251125/vsu-2057424418.html
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову
ВСУ атаковали Льгов, повреждены несколько домов, в том числе многоквартирных, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову
Хинштейн: ВСУ атаковали Льгов