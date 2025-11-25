Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/vsu-2057424418.html
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову
ВСУ атаковали Льгов, повреждены несколько домов, в том числе многоквартирных, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:54:00+03:00
2025-11-25T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льгов
курская область
льговский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057393338.html
льгов
курская область
льговский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, льгов, курская область, льговский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Льговский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по курскому Льгову

Хинштейн: ВСУ атаковали Льгов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали Льгов, повреждены несколько домов, в том числе многоквартирных, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В результате вражеских ударов по городу Льгову незначительно повреждено несколько домов, в том числе многоквартирных (взрывной волной выбиты окна). На месте работают оперативные службы, там же находится глава Льгова. Все восстановительные работы будут организованы незамедлительно", — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что противник нанёс удары и по Льговском району. Обошлось без пострадавших, информация о повреждениях уточняется.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговКурская областьЛьговский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала