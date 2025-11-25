Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 25.11.2025
ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный
ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный

Пленный Синепольский: ВСУ не успели воспользоваться навыками штурма зданий

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ не успели воспользоваться навыками штурма зданий, которым их обучали британские инструкторы, - их взяли в плен в блиндаже, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский.
"Когда проходил учебку, приехали британцы. Британцы обучали захвату здания – как заходить, как обходить под зданием… Навыки не пригодились, потому что нас застали в блиндаже", – сказал Синепольский.
По его словам, среди инструкторов были и темнокожие. Они обучали украинских солдат заходу в здание и штурму второго этажа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении
