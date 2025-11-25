https://ria.ru/20251125/vsu-2057392211.html
ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный
2025-11-25T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251125/plennyj-2057318026.html
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ не успели воспользоваться навыками штурма зданий, которым их обучали британские инструкторы, - их взяли в плен в блиндаже, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский.
"Когда проходил учебку, приехали британцы. Британцы обучали захвату здания – как заходить, как обходить под зданием… Навыки не пригодились, потому что нас застали в блиндаже", – сказал Синепольский.
По его словам, среди инструкторов были и темнокожие. Они обучали украинских солдат заходу в здание и штурму второго этажа.