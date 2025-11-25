ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ не успели воспользоваться навыками штурма зданий, которым их обучали британские инструкторы, - их взяли в плен в блиндаже, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский.

"Когда проходил учебку, приехали британцы. Британцы обучали захвату здания – как заходить, как обходить под зданием… Навыки не пригодились, потому что нас застали в блиндаже", – сказал Синепольский.