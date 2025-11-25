https://ria.ru/20251125/vsu-2057379767.html
ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действия сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 130 военнослужащих в зоне действия сил "Севера", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:45:00+03:00
2025-11-25T12:45:00+03:00
2025-11-25T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
черниговская область
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действия сил "Севера"
