ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действия сил "Севера"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 25.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действия сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действия сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 130 военнослужащих в зоне действия сил "Севера", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:45:00+03:00
2025-11-25T12:45:00+03:00
ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действия сил "Севера"

ВСУ потеряли более 130 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 130 военнослужащих в зоне действия сил "Севера", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял более 130 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Кучеровка Сумской области и Жадово Черниговской области, добавили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Москалевка, Плоское, Семеновка и Хатнее Харьковской области.
