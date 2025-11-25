ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами

БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области более 60 беспилотниками, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 15 беспилотниками, из которых 6 сбиты и подавлены, ранены четыре мирных жителя, по Волоконовскому и Шебекинскому округам совершены атаки 20 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены, ранена женщина. По данным главы области, по Грайворонскому округу выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 2 из которых сбиты и подавлены.