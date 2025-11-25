Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами - РИА Новости, 25.11.2025
12:04 25.11.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области более 60 беспилотниками, один человек погиб, шесть пострадали,... РИА Новости, 25.11.2025
2025
Новости
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами, погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области более 60 беспилотниками, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил глава области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 боеприпасов и зафиксированы атаки 64 БПЛА, из них 24 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 9 частных домовладениях, двух социальных и четырех коммерческих объектах, двух инфраструктурных объектах, административном здании и 28 транспортных средствах.
В Новороссийске обломки беспилотника упали на зеленую зону
В Новороссийске обломки беспилотника упали на зеленую зону
Вчера, 01:27
"В Краснояружском округе посёлок Красная Яруга, сёла Вязовое, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 3 обстрелам с применением 9 боеприпасов и атакованы 13 беспилотниками, 5 из которых подавлены. В селе Репяховка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погибла женщина. Мужчина, находившийся рядом, продолжает лечение в стационаре… В Борисовском округе по посёлку Борисовка и селу Зозули совершены атаки 2 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 15 беспилотниками, из которых 6 сбиты и подавлены, ранены четыре мирных жителя, по Волоконовскому и Шебекинскому округам совершены атаки 20 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены, ранена женщина. По данным главы области, по Грайворонскому округу выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 2 из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
