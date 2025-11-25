https://ria.ru/20251125/vsu-2057343100.html
ВСУ за сутки нанесли 67 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 67 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ за сутки нанесли 67 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 67 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:43:00+03:00
2025-11-25T10:43:00+03:00
2025-11-25T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каир (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), каир (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каир (город), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 67 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области