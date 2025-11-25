https://ria.ru/20251125/vsu-2057335631.html
ВСУ обстреляли из миномета школу в Херсонской области
ВСУ нанесли удар из миномета по школе в херсонской Каховке, пострадавших и погибших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
вооруженные силы украины
каховка
