ВСУ обстреляли из миномета школу в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 25.11.2025
ВСУ обстреляли из миномета школу в Херсонской области
ВСУ нанесли удар из миномета по школе в херсонской Каховке, пострадавших и погибших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
2025-11-25T10:28:00+03:00
2025-11-25T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
вооруженные силы украины
каховка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удар из миномета по школе в херсонской Каховке, пострадавших и погибших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Территория школы №1. В пожарную часть поступило сообщение о задымлении. Оперативная бригада выехала на место. Обнаружен прилет от минометного снаряда в угол здания. Пострадавших и погибших нет. Возгорание и задымление отсутствует", - написал Филипчук в своем Telegram- канале.
По его словам, ВСУ были и остаются армией террористов. "Продолжают воевать с женщинами и детьми. Охотиться на мирных людей. Всем воздастся", - добавил глава округа.
ВСУ нанесли удар по заправке в Новоайдаре ЛНР
