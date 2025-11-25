Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 25.11.2025
ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник
ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник
ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты и места, часто посещаемые мирными россиянами, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского... РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты и места, часто посещаемые мирными россиянами, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Увеличилось число жертв дистанционного минирования (ВСУ - ред.) мест наиболее частого посещения мирными гражданами", - заявил Мирошник в еженедельном обзоре, поступившим в РИА Новости.
Он отметил, что украинские военные проводят дистанционное минирование гражданских объектов, размещают взрывные устройства в черте населенных пунктов.
"Случаи детонации взрывных устройств, повлекшие травмирование мирных жителей, зафиксированы в ДНР, где пострадали четверо мирных жителей, в том числе 14-летний мальчик, в ЛНР – ранены три мирных жителя, в том числе 11-летний мальчик, а также в Белгородской области - в районе хутора Никольский пострадал местный житель, в Курской области - ранен 68-летний житель деревни Бирюковка", - привел примеры Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Бунты на Украине возможны только с участием Запада, заявил Мирошник
24 ноября, 00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьЛуганская Народная РеспубликаРодион Мирошник
 
 
