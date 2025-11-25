https://ria.ru/20251125/vsu-2057309695.html
ВС России ликвидировали офицера батальона ВСУ "Волкодавы"
ВС России ликвидировали офицера батальона ВСУ "Волкодавы" - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России ликвидировали офицера батальона ВСУ "Волкодавы"
Командир взвода батальона "Волкодавы" 57-й мотопехотной бригады ВСУ, а также пункт управления взвода БПЛА уничтожены на харьковском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
