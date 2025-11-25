Рейтинг@Mail.ru
В США назвали встречи в ОАЭ основой переговоров более высокого уровня - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 25.11.2025 (обновлено: 12:36 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/vstrechi-2057324421.html
В США назвали встречи в ОАЭ основой переговоров более высокого уровня
В США назвали встречи в ОАЭ основой переговоров более высокого уровня - РИА Новости, 25.11.2025
В США назвали встречи в ОАЭ основой переговоров более высокого уровня
В США заявили, что встречи американской делегации с представителями РФ в ОАЭ призваны заложить основу для будущих встреч на более высоком уровне, передает... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T09:26:00+03:00
2025-11-25T12:36:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
сша
дмитрий песков
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_642:1042:2430:2048_1920x0_80_0_0_24ed66b29a7f06c69ca41219ccfc348a.jpg
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057316782.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_e386e19bdb7929f70d3e86374b6d12ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, сша, дмитрий песков, киев
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, Киев
В США назвали встречи в ОАЭ основой переговоров более высокого уровня

CNN: встречи делегаций США и РФ в ОАЭ будут основой переговоров высокого уровня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В США заявили, что встречи американской делегации с представителями РФ в ОАЭ призваны заложить основу для будущих встреч на более высоком уровне, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что министр армии США Дэниел Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби с российскими чиновниками в понедельник, планирует продолжить переговоры во вторник.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп хочет окончить конфликт на Украине, заявила Матвиенко
Вчера, 08:02
Как сообщает CNN, Дрисколл является самым высокопоставленным членом американской делегации, за исключением дипломатов.
"Эти встречи призваны заложить основу для будущих встреч на более высоком уровне", - приводит CNN слова американского чиновника.
Как отмечает телеканал ABC, начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, командующий американскими сухопутными войсками в Европе Крис Донахью, сержант-майор Майкл Ваймер и лейтенант-генерал Кертис Баззард, которые присутствовали в Киеве вместе с Дрисколлом, не участвовали в переговорах в Женеве и не будут участвовать в переговорах в Абу-Даби.
Издание Financial Times со ссылкой на чиновников в свою очередь утверждает, что Дрисколл прибыл в Абу-Даби в понедельник для переговоров с начальником главного управления разведки минобороны Кириллом Будановым и российской делегацией. При этом, как пишет газета, неясно, встречаются ли три стороны вместе или ведут переговоры по отдельности.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
 
В миреРоссияВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала