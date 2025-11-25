В США назвали встречи в ОАЭ основой переговоров более высокого уровня

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В США заявили, что встречи американской делегации с представителями РФ в ОАЭ призваны заложить основу для будущих встреч на более высоком уровне, передает телеканал В США заявили, что встречи американской делегации с представителями РФ в ОАЭ призваны заложить основу для будущих встреч на более высоком уровне, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что министр армии США Дэниел Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби с российскими чиновниками в понедельник, планирует продолжить переговоры во вторник.

Как сообщает CNN, Дрисколл является самым высокопоставленным членом американской делегации, за исключением дипломатов.

"Эти встречи призваны заложить основу для будущих встреч на более высоком уровне", - приводит CNN слова американского чиновника.

Как отмечает телеканал ABC, начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, командующий американскими сухопутными войсками в Европе Крис Донахью, сержант-майор Майкл Ваймер и лейтенант-генерал Кертис Баззард, которые присутствовали в Киеве вместе с Дрисколлом, не участвовали в переговорах в Женеве и не будут участвовать в переговорах в Абу-Даби.

Издание Financial Times со ссылкой на чиновников в свою очередь утверждает, что Дрисколл прибыл в Абу-Даби в понедельник для переговоров с начальником главного управления разведки минобороны Кириллом Будановым и российской делегацией. При этом, как пишет газета, неясно, встречаются ли три стороны вместе или ведут переговоры по отдельности.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.