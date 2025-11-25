Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 25.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, сша, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 230 военных в зоне группировки Запад

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Ковшаровки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Петровки и Подолов в Харьковской области, а также Дибровы в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронемашина Oncilla польского производства, 22 автомобиля, самоходная артиллерийская установка, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
