Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Ковшаровки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Петровки и Подолов в Харьковской области, а также Дибровы в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронемашина Oncilla польского производства, 22 автомобиля, самоходная артиллерийская установка, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18