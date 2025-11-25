Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 25.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - до 235, сообщило во вторник Минобороны РФ
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 235 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре бронетранспортера, включая три бронетранспортера М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
