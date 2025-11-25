https://ria.ru/20251125/vs-2057376980.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 25.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - до 235, сообщило во вторник... РИА Новости, 25.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли более 445 военных в зоне группировки Центр