Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наличие у виновного маленьких детей может стать смягчающим обстоятельством, только если он действительно занимается их воспитанием и содержанием, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

"Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку возможность принятия судом такого решения закон связывает с выполнением виновным обязанностей родителя по надлежащему воспитанию и материальному содержанию ребенка", - говорится в проекте.

Там отмечается, что наличие несовершеннолетнего ребенка может быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства при условии надлежащего выполнения виновным обязанностей родителя.

Если суд не признал детей смягчающим обстоятельством, он должен привести мотивы такого решения, подчеркивается в проекте.