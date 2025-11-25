https://ria.ru/20251125/vs-2057363653.html
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наличие у виновного маленьких детей может стать смягчающим обстоятельством, только если он действительно занимается их воспитанием и содержанием, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку возможность принятия судом такого решения закон связывает с выполнением виновным обязанностей родителя по надлежащему воспитанию и материальному содержанию ребенка", - говорится в проекте.
Там отмечается, что наличие несовершеннолетнего ребенка может быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства при условии надлежащего выполнения виновным обязанностей родителя.
Если суд не признал детей смягчающим обстоятельством, он должен привести мотивы такого решения, подчеркивается в проекте.
Сегодня в ходе пленума решено направить проект в редакционную комиссию на доработку, передает корреспондент РИА Новости.