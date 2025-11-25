Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор
11:51 25.11.2025
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор - РИА Новости, 25.11.2025
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор
Наличие у виновного маленьких детей может стать смягчающим обстоятельством, только если он действительно занимается их воспитанием и содержанием, сказано в... РИА Новости, 25.11.2025
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор

Верховный суд: наличие детей может смягчить приговор только хорошим родителям

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наличие у виновного маленьких детей может стать смягчающим обстоятельством, только если он действительно занимается их воспитанием и содержанием, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку возможность принятия судом такого решения закон связывает с выполнением виновным обязанностей родителя по надлежащему воспитанию и материальному содержанию ребенка", - говорится в проекте.
Там отмечается, что наличие несовершеннолетнего ребенка может быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства при условии надлежащего выполнения виновным обязанностей родителя.
Если суд не признал детей смягчающим обстоятельством, он должен привести мотивы такого решения, подчеркивается в проекте.
Сегодня в ходе пленума решено направить проект в редакционную комиссию на доработку, передает корреспондент РИА Новости.
