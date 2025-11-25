https://ria.ru/20251125/vrachi-2057486308.html
В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва
В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва - РИА Новости, 25.11.2025
В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва
Врачи-нейрохирурги из свердловской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию, впервые в регионе имплантировав пятилетнему ребенку... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:55:00+03:00
2025-11-25T17:55:00+03:00
2025-11-25T17:55:00+03:00
россия
крушение вертолета в дагестане
свердловская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
https://ria.ru/20251030/kardiohirurgi-2051708394.html
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крушение вертолета в дагестане, свердловская область, общество
Россия, Крушение вертолета в Дагестане, Свердловская область, Общество
В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва
Свердловские врачи установили стимулятор блуждающего нерва 5-летнему ребенку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Врачи-нейрохирурги из свердловской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию, впервые в регионе имплантировав пятилетнему ребенку стимулятор блуждающего нерва для лечения эпилепсии, сообщила пресс-служба свердловского минздрава.
"Врачи имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, которые блокируют "неправильную" работу головного мозга и снижают количество и интенсивность приступов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ребенок страдал от частых и тяжелых приступов, повторявшихся более десяти раз в сутки, при этом лекарства ему не помогали, так как заболевание у малыша - фармакорезистентное. Теперь у него появился шанс на качественную жизнь, подчеркнули в минздраве.
В пресс-службе минздрава добавили, что применение новых методов лечения в свердловских больницах, в том числе высокотехнологичных вмешательств, стало возможным при содействии министерства в рамках национального проекта "Семья" и комплекса мероприятий Десятилетия детства в России
.