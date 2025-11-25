В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва

"Врачи имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, которые блокируют "неправильную" работу головного мозга и снижают количество и интенсивность приступов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ребенок страдал от частых и тяжелых приступов, повторявшихся более десяти раз в сутки, при этом лекарства ему не помогали, так как заболевание у малыша - фармакорезистентное. Теперь у него появился шанс на качественную жизнь, подчеркнули в минздраве.