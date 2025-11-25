https://ria.ru/20251125/vrach-2057453765.html
Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья
Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 25.11.2025
Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья
Свыше 300 молодых врачей вышли на работу в медицинские учреждения Подмосковья после окончания обучения в медвузах, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:31:00+03:00
2025-11-25T16:31:00+03:00
2025-11-25T16:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988879468_0:83:3068:1809_1920x0_80_0_0_3d0b5e0b2b5f34bf1fc6569bba04033c.jpg
https://ria.ru/20251125/deti-2057438933.html
https://ria.ru/20251125/podmoskove-2057440116.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988879468_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_31938a4fb55d0577863047b9348df4ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья
Свыше 300 молодых врачей-целевиков начали работать в медучреждениях Подмосковья
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 300 молодых врачей вышли на работу в медицинские учреждения Подмосковья после окончания обучения в медвузах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Целевая программа позволяет на перспективу подготовить те медицинские кадры, которые требуются медорганизациям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, только закончивших целевое обучение: из них 102 человека по программам специалитета и 199 – ординатуры", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в основном это педиатры, терапевты, врачи премного отделения, гинекологи, онкологи и другие специалисты.
Регион на протяжении длительного времени сотрудничает с медицинскими вузами, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, Рязанским и Тверским государственными медицинскими университетами, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и другими.
Также возможность заключить договор на целевое обучение есть и у студентов Московского областного медколледжа. Сделать это могут обучающиеся 1–4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения.