Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья
16:31 25.11.2025
Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья
Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Более 300 врачей-целевиков вышли на работу в медучреждения Подмосковья

Свыше 300 молодых врачей-целевиков начали работать в медучреждениях Подмосковья

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 300 молодых врачей вышли на работу в медицинские учреждения Подмосковья после окончания обучения в медвузах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Целевая программа позволяет на перспективу подготовить те медицинские кадры, которые требуются медорганизациям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, только закончивших целевое обучение: из них 102 человека по программам специалитета и 199 – ординатуры", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в основном это педиатры, терапевты, врачи премного отделения, гинекологи, онкологи и другие специалисты.
Регион на протяжении длительного времени сотрудничает с медицинскими вузами, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, Рязанским и Тверским государственными медицинскими университетами, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и другими.
Также возможность заключить договор на целевое обучение есть и у студентов Московского областного медколледжа. Сделать это могут обучающиеся 1–4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения.
