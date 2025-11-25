Рейтинг@Mail.ru
17:00 25.11.2025
Режим чрезвычайной ситуации ввели в 15.00 мск 21 ноября в Советском районе Воронежа из-за найденных неразорвавшихся блоков ракет, соответствующее постановление... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:00:00+03:00
происшествия
воронеж
советский район
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия, воронеж, советский район, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Воронеж, Советский район, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В одном из районов Воронежа объявили ЧС из-за неразорвавшихся блоков ракет

В Советском районе Воронежа ввели режим ЧС из-за неразорвавшихся блоков ракет

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 15.00 мск 21 ноября в Советском районе Воронежа из-за найденных неразорвавшихся блоков ракет, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
"В связи с обнаружением на территории Советского района городского округа город Воронеж неразорвавшихся блоков ракет администрация городского округа город Воронеж постановляет: ввести на территории Советского района городского округа город Воронеж с 15.00 21.11.2025 для органов управления и сил Воронежского городского звена Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации", — говорится в постановлении.
Минобороны РФ сообщило, что Киев при попытке нанести удар по Воронежу 18 ноября применил четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, все они сбиты российской ПВО. После сбития ракет в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа обнаружены взрывоопасные элементы.
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минобороны рассказало о ракетах и авиабомбах ВСУ, сбитых за неделю
21 ноября, 13:25
 
ПроисшествияВоронежСоветский районКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
