ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали мужчину, женщину и их дочь из Волчанска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

"Военнослужащие 1009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска Харьковской области и оказали им необходимую помощь... В этот раз военнослужащие мотострелкового полка эвакуировали семью из трех человек – отца Анатолия, матери Оксаны и их дочери Киры из города Волчанск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мирные жители больше года выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ , пока их не обнаружили военнослужащие группировки.

Как подчеркнули в ведомстве, важным элементом операции стало использование современных беспилотников для осуществления сбросов гуманитарной помощи. Это позволило обеспечить семью всем необходимым.

Как рассказал оператор беспилотника с позывным "Гвоздика", семью он обнаружил, когда проводил облёт территории. Его внимание привлёк относительно обжитый дом, военнослужащий решил повнимательнее осмотреть дом и заметил ребёнка. Затем вышли и взрослые с записками о том, что в доме живут мирные жители, у них нет оружия, и в здании не прячутся украинские военнослужащие.

Между российскими бойцами и семьёй завязалось общение "через записки", военнослужащие сбрасывали семье сладости и медикаменты. Когда позволили погодные условия и город оказался в тумане, бойцы вывели семью и эвакуировали в безопасное место.