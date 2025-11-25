https://ria.ru/20251125/volchansk-2057308612.html
ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска
Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали мужчину, женщину и их дочь из Волчанска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали мужчину, женщину и их дочь из Волчанска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Военнослужащие 1009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска Харьковской области
и оказали им необходимую помощь... В этот раз военнослужащие мотострелкового полка эвакуировали семью из трех человек – отца Анатолия, матери Оксаны и их дочери Киры из города Волчанск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мирные жители больше года выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ
, пока их не обнаружили военнослужащие группировки.
Как подчеркнули в ведомстве, важным элементом операции стало использование современных беспилотников для осуществления сбросов гуманитарной помощи. Это позволило обеспечить семью всем необходимым.
Как рассказал оператор беспилотника с позывным "Гвоздика", семью он обнаружил, когда проводил облёт территории. Его внимание привлёк относительно обжитый дом, военнослужащий решил повнимательнее осмотреть дом и заметил ребёнка. Затем вышли и взрослые с записками о том, что в доме живут мирные жители, у них нет оружия, и в здании не прячутся украинские военнослужащие.
Между российскими бойцами и семьёй завязалось общение "через записки", военнослужащие сбрасывали семье сладости и медикаменты. Когда позволили погодные условия и город оказался в тумане, бойцы вывели семью и эвакуировали в безопасное место.
Оказание помощи гражданскому населению – одна из важнейших задач подразделений группировки войск "Север" в ходе проведения специальной военной операции, подчеркнули в Минобороны РФ.