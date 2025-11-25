Рейтинг@Mail.ru
ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/volchansk-2057308612.html
ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска
ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска
Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали мужчину, женщину и их дочь из Волчанска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:25:00+03:00
2025-11-25T06:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71e86b3677a64e472b13bbc1faf04c45.jpg
https://ria.ru/20251125/mina-2057306794.html
https://ria.ru/20251125/spetsoperatsiya-2057302326.html
россия
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6db7d9429af56af9fc0bbba6b00a6029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска

Бойцы группировки "Север" эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали мужчину, женщину и их дочь из Волчанска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Военнослужащие 1009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска Харьковской области и оказали им необходимую помощь... В этот раз военнослужащие мотострелкового полка эвакуировали семью из трех человек – отца Анатолия, матери Оксаны и их дочери Киры из города Волчанск", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Боец уничтожил дрон ВСУ противопехотной миной
06:09
Отмечается, что мирные жители больше года выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили военнослужащие группировки.
Как подчеркнули в ведомстве, важным элементом операции стало использование современных беспилотников для осуществления сбросов гуманитарной помощи. Это позволило обеспечить семью всем необходимым.
Как рассказал оператор беспилотника с позывным "Гвоздика", семью он обнаружил, когда проводил облёт территории. Его внимание привлёк относительно обжитый дом, военнослужащий решил повнимательнее осмотреть дом и заметил ребёнка. Затем вышли и взрослые с записками о том, что в доме живут мирные жители, у них нет оружия, и в здании не прячутся украинские военнослужащие.
Между российскими бойцами и семьёй завязалось общение "через записки", военнослужащие сбрасывали семье сладости и медикаменты. Когда позволили погодные условия и город оказался в тумане, бойцы вывели семью и эвакуировали в безопасное место.
Оказание помощи гражданскому населению – одна из важнейших задач подразделений группировки войск "Север" в ходе проведения специальной военной операции, подчеркнули в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Боец рассказал об освобождении Отрадного в Днепропетровской области
05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала