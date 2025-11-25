Российский боец закрыл собой раненных при ударе дрона

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский военнослужащий Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых в ходе специальной военной операции закрыл их от атаковавшего группу украинского беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

"Во время эвакуации группа подверглась массированной атаке вражеских FPV-дронов. Гвардии рядовой Шамсутдинов, быстро сориентировавшись в ситуации, занял выгодную позицию для стрельбы и приступил к отражению атаки", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что Шамсутдинов, метко ведя огонь из личного оружия по вражеским дронам, уничтожил один из них.

"Второй коптер, атаковавший группу эвакуации, врезался в землю и сдетонировал в непосредственной близости от российских военнослужащих. Альберт Шамсутдинов, оперативно приняв решение, прикрыл собой товарищей от взрыва и оттолкнул их в безопасное место", - добавили в МО РФ

Отмечается, что от взрыва военнослужащий получил осколочное ранение, но самостоятельно оказал себе необходимую помощь и довел группу до точки сбора.