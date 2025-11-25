Рейтинг@Mail.ru
Российский боец закрыл собой раненных при ударе дрона
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 25.11.2025
Российский боец закрыл собой раненных при ударе дрона
Российский боец закрыл собой раненных при ударе дрона - РИА Новости, 25.11.2025
Российский боец закрыл собой раненных при ударе дрона
Российский военнослужащий Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых в ходе специальной военной операции закрыл их от атаковавшего группу украинского... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
РИА Новости
2025
Новости
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Российский боец закрыл собой раненных при ударе дрона

Российский боец во время эвакуации закрыл собой раненных при ударе дрона

Военнослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский военнослужащий Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых в ходе специальной военной операции закрыл их от атаковавшего группу украинского беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Во время эвакуации группа подверглась массированной атаке вражеских FPV-дронов. Гвардии рядовой Шамсутдинов, быстро сориентировавшись в ситуации, занял выгодную позицию для стрельбы и приступил к отражению атаки", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что Шамсутдинов, метко ведя огонь из личного оружия по вражеским дронам, уничтожил один из них.
"Второй коптер, атаковавший группу эвакуации, врезался в землю и сдетонировал в непосредственной близости от российских военнослужащих. Альберт Шамсутдинов, оперативно приняв решение, прикрыл собой товарищей от взрыва и оттолкнул их в безопасное место", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что от взрыва военнослужащий получил осколочное ранение, но самостоятельно оказал себе необходимую помощь и довел группу до точки сбора.
Благодаря самоотверженности и решительности гвардии рядового Шамсутдинова, задача по эвакуации раненых и обеспечению штурмовых групп была успешно выполнена, подчеркнули в МО РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
