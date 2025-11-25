Рейтинг@Mail.ru
Власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:52 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/vlasti-2057363867.html
Власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями
Власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями - РИА Новости, 25.11.2025
Власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями
Власти Оренбургской области выполнят все социальные обязательства перед жителями региона и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:52:00+03:00
2025-11-25T11:52:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
россия
орск
евгений солнцев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
https://ria.ru/20251119/kampus-2055967843.html
https://ria.ru/20251118/aeroport-2055793195.html
оренбургская область
россия
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, россия, орск, евгений солнцев, владимир путин
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Орск, Евгений Солнцев, Владимир Путин
Власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями

Солнцев: власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Оренбургской области выполнят все социальные обязательства перед жителями региона и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев по итогам принятия параметров областного бюджета.
"Региональный парламент поддержал в первом чтении основные параметры областного бюджета на ближайший год и 2027-2028 годы. Сегодня мы рассмотрели главный финансовый документ. Выступил с докладом в законодательном собрании Оренбургской области. Весь мир переживает непростые времена, такими они стали для абсолютно всех сфер и нашей жизни. Значительное падение налоговых доходов, несомненно, отразилось в проекте бюджета. Тем не менее мы выполняем и продолжим выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями и те задачи, которые ставит перед нами страна и наш президент Владимир Владимирович Путин", - сообщил губернатор региона.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Оренбуржье планируют построить образовательный кампус
19 ноября, 12:03
По словам Евгения Солнцева, главным приоритетом формирования бюджета всегда была и остаётся поддержка социальной сферы. Это 60 % всех расходов региона. В 2026 году на здравоохранение, культуру, спорт и социальные обязательства власти Оренбургской области направят более 103 миллиардов рублей. Сохранят все гарантии для участников специальной военной операции и их семей. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на обеспечение жильём многодетных, детей-сирот и других льготных категорий. Продолжат поддерживать беременных женщин и семьи с детьми. Например, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка смогут получить родители более 140 тысяч детей.
"В 2026 году благодаря федеральной поддержке будут отремонтированы 220 километров дорог. В том числе те участки, по которым чаще всего поступают обращения от граждан. Например, от Гая до Акъяра, мостовые объекты, в том числе через реку Орь в Орске, и многие другие объекты", - рассказал губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Евгений Солнцев сообщил, что в регионе остаётся немало проблем, в том числе перешедших по наследству. "Депутаты отметили необходимость наведения порядка в образовании, здравоохранении. И это справедливо. Так, в медицину на следующий год направим более 28 миллиардов рублей. Проиндексируем зарплату педагогов, 23 земских учителя получат выплаты по миллиону рублей. Рассчитываю, что вместе мы продолжим наводить порядок в регионе и раскрывать его потенциал. Кстати, впервые проект бюджета озвучивали при участии ветеранов СВО, участников нашей региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". Это символично. Считаю, что при поддержке опытных, любящих свою страну людей мы сможем не только строить планы, но и достигать всех стоящих перед нами целей", - добавил губернатор региона.
Девушка с чемоданом в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов
18 ноября, 17:03
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияОрскЕвгений СолнцевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала