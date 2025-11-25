Власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями

УФА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Оренбургской области выполнят все социальные обязательства перед жителями региона и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев по итогам принятия параметров областного бюджета.
"Региональный парламент поддержал в первом чтении основные параметры областного бюджета на ближайший год и 2027-2028 годы. Сегодня мы рассмотрели главный финансовый документ. Выступил с докладом в законодательном собрании Оренбургской области. Весь мир переживает непростые времена, такими они стали для абсолютно всех сфер и нашей жизни. Значительное падение налоговых доходов, несомненно, отразилось в проекте бюджета. Тем не менее мы выполняем и продолжим выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями и те задачи, которые ставит перед нами страна и наш президент Владимир Владимирович Путин", - сообщил губернатор региона.
По словам Евгения Солнцева, главным приоритетом формирования бюджета всегда была и остаётся поддержка социальной сферы. Это 60 % всех расходов региона. В 2026 году на здравоохранение, культуру, спорт и социальные обязательства власти Оренбургской области направят более 103 миллиардов рублей. Сохранят все гарантии для участников специальной военной операции и их семей. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на обеспечение жильём многодетных, детей-сирот и других льготных категорий. Продолжат поддерживать беременных женщин и семьи с детьми. Например, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка смогут получить родители более 140 тысяч детей.
"В 2026 году благодаря федеральной поддержке будут отремонтированы 220 километров дорог. В том числе те участки, по которым чаще всего поступают обращения от граждан. Например, от Гая до Акъяра, мостовые объекты, в том числе через реку Орь в Орске, и многие другие объекты", - рассказал губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Евгений Солнцев сообщил, что в регионе остаётся немало проблем, в том числе перешедших по наследству. "Депутаты отметили необходимость наведения порядка в образовании, здравоохранении. И это справедливо. Так, в медицину на следующий год направим более 28 миллиардов рублей. Проиндексируем зарплату педагогов, 23 земских учителя получат выплаты по миллиону рублей. Рассчитываю, что вместе мы продолжим наводить порядок в регионе и раскрывать его потенциал. Кстати, впервые проект бюджета озвучивали при участии ветеранов СВО, участников нашей региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". Это символично. Считаю, что при поддержке опытных, любящих свою страну людей мы сможем не только строить планы, но и достигать всех стоящих перед нами целей", - добавил губернатор региона.
