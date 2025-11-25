Власти Оренбуржья выполнят все социальные обязательства перед жителями

УФА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Оренбургской области выполнят все социальные обязательства перед жителями региона и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев по итогам принятия параметров областного бюджета.

"Региональный парламент поддержал в первом чтении основные параметры областного бюджета на ближайший год и 2027-2028 годы. Сегодня мы рассмотрели главный финансовый документ. Выступил с докладом в законодательном собрании Оренбургской области. Весь мир переживает непростые времена, такими они стали для абсолютно всех сфер и нашей жизни. Значительное падение налоговых доходов, несомненно, отразилось в проекте бюджета. Тем не менее мы выполняем и продолжим выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями и те задачи, которые ставит перед нами страна и наш президент Владимир Владимирович Путин", - сообщил губернатор региона.

По словам Евгения Солнцева, главным приоритетом формирования бюджета всегда была и остаётся поддержка социальной сферы. Это 60 % всех расходов региона. В 2026 году на здравоохранение, культуру, спорт и социальные обязательства власти Оренбургской области направят более 103 миллиардов рублей. Сохранят все гарантии для участников специальной военной операции и их семей. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на обеспечение жильём многодетных, детей-сирот и других льготных категорий. Продолжат поддерживать беременных женщин и семьи с детьми. Например, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка смогут получить родители более 140 тысяч детей.

"В 2026 году благодаря федеральной поддержке будут отремонтированы 220 километров дорог. В том числе те участки, по которым чаще всего поступают обращения от граждан. Например, от Гая до Акъяра, мостовые объекты, в том числе через реку Орь в Орске, и многие другие объекты", - рассказал губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.