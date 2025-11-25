Рейтинг@Mail.ru
Черногория намерена ввести визы для россиян
19:06 25.11.2025 (обновлено: 01:05 26.11.2025)
Черногория намерена ввести визы для россиян
Черногория намерена ввести визы для россиян - РИА Новости, 26.11.2025
Черногория намерена ввести визы для россиян
Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года, сообщило посольство Черногории в РФ. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-25T19:06:00+03:00
2025-11-26T01:05:00+03:00
Черногория намерена ввести визы для россиян

Черногория планирует ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года

Черногория. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года, сообщило посольство Черногории в РФ.
Ранее премьер-министр страны Милойко Спайич заявил, что Черногория ужесточит визовый режим для граждан России в соответствии с политикой Евросоюза.
"В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года (к концу сентября – ред.)", - передает ответ дипмиссии RTVI.
Как уточнили в посольстве, в частности, это подразумевает введение визового режима для россиян. В настоящее время они могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.
Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны, не входящие в ЕС.
