Россия не получила ответа от Украины на предложение по уровню делегаций

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия так и не получила от Украины ответа на предложение о повышении уровня делегаций на переговорах, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Российской Федерации и Республики Беларусь.