На Урале экс-главе Артемовского округа дали срок за взятки
Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего главу Артемовского городского округа Константина Трофимова, РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:43:00+03:00
происшествия, россия, свердловская область, артёмовский городской округ, следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего главу Артемовского городского округа Константина Трофимова, обвиняемого в получении взяток в 3,9 миллиона рублей и водонагревателем, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Артемовский городской суд признал Константина Трофимова виновным… и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере трех миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ему 9 лет запрещено занимать аналогичные должности, кроме того, суд конфисковал в доход государства денежные средства в сумме 3,9 миллиона рублей и тот самый водонагреватель, полученные в качестве взяток.
Трофимов вину не признал, настаивал на невиновности, добавили в инстанции.
По данным областного управления СК РФ
, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за покровительство и попустительство по службе. Первоуральский городской суд в сентябре 2024 года арестовал Трофимова.
Как уточняла прокуратура региона, вменяли ему части 4, 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и особо крупном размерах). Фигурант с июня по декабрь 2022 года получил взятки в 3,9 миллиона рублей от исполняющего обязанности директора МУП "Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова", в частности, за сохранение должности и сокрытии нарушений в работе муниципального предприятия, рассказывали в надзорном ведомстве. Кроме того, в конце 2022 года глава Артемовского
получил от директора управляющей компании "Наш дом Артемовский" взятку водонагревателем стоимостью свыше 20 тысяч рублей, который ему бесплатно установили, также за сокрытие нарушений.
Трофимов возглавлял администрацию Артемовского округа с 2020 года. С 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера. На сайте администрации сообщается, что на данный момент временно исполняющим главы Артемовского муниципального округа назначен Андрей Клименко.