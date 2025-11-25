На Урале экс-главе Артемовского округа дали срок за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего главу Артемовского городского округа Константина Трофимова, обвиняемого в получении взяток в 3,9 миллиона рублей и водонагревателем, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Артемовский городской суд признал Константина Трофимова виновным… и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере трех миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ему 9 лет запрещено занимать аналогичные должности, кроме того, суд конфисковал в доход государства денежные средства в сумме 3,9 миллиона рублей и тот самый водонагреватель, полученные в качестве взяток.

Трофимов вину не признал, настаивал на невиновности, добавили в инстанции.

По данным областного управления СК РФ , в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за покровительство и попустительство по службе. Первоуральский городской суд в сентябре 2024 года арестовал Трофимова.

Как уточняла прокуратура региона, вменяли ему части 4, 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и особо крупном размерах). Фигурант с июня по декабрь 2022 года получил взятки в 3,9 миллиона рублей от исполняющего обязанности директора МУП "Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова", в частности, за сохранение должности и сокрытии нарушений в работе муниципального предприятия, рассказывали в надзорном ведомстве. Кроме того, в конце 2022 года глава Артемовского получил от директора управляющей компании "Наш дом Артемовский" взятку водонагревателем стоимостью свыше 20 тысяч рублей, который ему бесплатно установили, также за сокрытие нарушений.