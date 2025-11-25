Рейтинг@Mail.ru
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 25.11.2025 (обновлено: 22:58 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057530620.html
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов - РИА Новости, 25.11.2025
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг первоначальный план США по урегулированию конфликта с Россией. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T21:16:00+03:00
2025-11-25T22:58:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир зеленский
андрей ермак
нато
специальная военная операция на украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_5bdb49d773844233a1641a9af776fc8c.jpg
https://ria.ru/20251124/ermak-2057191544.html
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057036153.html
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057473625.html
https://ria.ru/20251125/vsu-2057523041.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057264335.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_24fe7b60736145cc577335afb56f4724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, нато, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз, вооруженные силы рф
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Вооруженные силы РФ
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов

Ермак назвал мирную инициативу США из 28 пунктов неприемлемой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг первоначальный план США по урегулированию конфликта с Россией.
"Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом", — сказал он порталу Axios.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Такер Карлсон раскрыл, кто покрывает Ермака в США
24 ноября, 16:40
Как утверждается в материале, одним из основных вопросов, внесенных в обновленный проект, были гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники якобы предоставят Украине. По утверждению Ермака, гарантии будут "юридически обязательными". Он также заявил, что Украина не собирается исключать из конституции положение о стремлении в НАТО.
Ранее во вторник руководитель офиса главы киевского режима заявил, что Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы согласовать условия по урегулированию на Украине. По словам Ермака, тот хочет обсудить вопрос территориальных уступок с президентом Соединенных Штатов лично.

Сам хозяин Белого дома называл 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки. В субботу он предложил Зеленскому биться "до разрыва его маленького сердца", если тому не нравится инициатива США.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
24 ноября, 08:00
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров также указывал на конец ноября как ожидаемую дату визита.
Сегодня телеканал CBS передавал со ссылкой на американского чиновника, что Киев согласился с планом США по урегулированию. Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что осталось "несколько деликатных, но преодолимых деталей", которые требуют проработки. При этом, по ее утверждению, в переговорах участвуют и Россия, и Украина.
По данным издания Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби собирался представить сокращенный американский план из 19 пунктов российской делегации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:17

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, Москва остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
Вчера, 20:07
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТОУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала