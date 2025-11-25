Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали пять человек по подозрению в помощи уклонистам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 25.11.2025
На Украине задержали пять человек по подозрению в помощи уклонистам
На Украине задержали пять человек по подозрению в помощи уклонистам - РИА Новости, 25.11.2025
На Украине задержали пять человек по подозрению в помощи уклонистам
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что 5 человек задержаны по подозрению в помощи военнообязанным в уклонении от службы в рядах ВСУ. РИА Новости, 25.11.2025
На Украине задержали пять человек по подозрению в помощи уклонистам

СБУ задержала 5 человек по подозрению в помощи уклонистам

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Flickr / Juanedc
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что 5 человек задержаны по подозрению в помощи военнообязанным в уклонении от службы в рядах ВСУ.
Киеве подозрение получил 44-летний делец, который через знакомого врача оформлял призывникам фиктивное опекунство над старыми людьми. Правоохранители задержали фигуранта и его подельника во время получения денег от клиента", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также в СБУ уточнили, что во Львовской области задержан член экспертной комиссии оценки ежедневного функционирования лица (ранее - медико-социальной экспертная комиссия), которая за взятки способствовала продлению группы инвалидности для выезда за границу, а также два человека, организовывавших призывникам выезд в ЕС без прохождения пунктов пропуска.
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Нашивка СБУ
Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки
29 мая, 16:55
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Львовская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Евросоюз
 
 
