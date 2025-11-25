На Украине уклониста пытались вывезти в Венгрию на инкассаторской машине

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Двое жителей Украины пытались переправить военнообязанного на территорию Венгрии, спрятав его в инкассаторской машине одного из банков, сообщили в западном региональном управлении украинской госпогранслужбы.
«
"На окраине села Яноши правоохранители остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с выключенными проблесковыми маячками. В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков двое его сотрудников - 42 летний и 58-летний жители Львова – везли к границе с Венгрией мужчину призывного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном на странице западного регионального управления госпогранслужбы в соцсети Facebook*.
По информации ведомства, за свои услуги по переправке за границу мужчины попросили 16,5 тысячи долларов.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти в свою очередь не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит отлов гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.