МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры пытаются диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине, но они опоздали, пишет Advance.
"Европа пытается в этой истории выступать в роли рупора совести и рациональности, но уже слишком поздно. На протяжении многих лет европейцы следовали американской стратегии и ограничивали собственную автономию, так что теперь, когда Вашингтон внезапно отступает, европейские власти в панике малюют свои "красные линии", — говорится в материале.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине. Министр подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Поэтому ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, однако эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
