"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057473625.html
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
Европейские лидеры пытаются диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине, но они опоздали, пишет Advance. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:17:00+03:00
2025-11-25T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
сергей лавров
владимир путин
евросоюз
украина
европа
россия
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины

Advance: ЕС пытается диктовать свои условия по Украине, но уже слишком поздно

Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры пытаются диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине, но они опоздали, пишет Advance.
"Европа пытается в этой истории выступать в роли рупора совести и рациональности, но уже слишком поздно. На протяжении многих лет европейцы следовали американской стратегии и ограничивали собственную автономию, так что теперь, когда Вашингтон внезапно отступает, европейские власти в панике малюют свои "красные линии", — говорится в материале.
Александр Стубб
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 15:10
Как отмечает издание, у ЕС не останется возможности продолжать финансировать конфликт на Украине без "американской воли", поэтому Европа "настаивает хотя бы на том, чтобы присутствовать на переговорах и чтобы договор не подписывали за ее спиной".
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине. Министр подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Поэтому ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, однако эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине
Вчера, 15:14
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
