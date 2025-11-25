МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украину выбрали "троянским конем" для предотвращения угрозы гегемонии США со стороны России, Китая и Европы, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен, об этом он написал в социальной сети X.
"Глубинное государство США было обеспокоено формированием евразийского альянса между Китаем, Европой и Россией, который мог бы стать угрозой гегемонии США. Необходимо было разрушить этот альянс, и в качестве троянского коня была выбрана Украина", — заявил Малинен, добавив, что Украина была идеальным "козлом отпущения".
Эксперт напомнил предупреждение американского политолога Збигнева Бжезинского, что "НАТО не следует пытаться расшириться за счёт Украины без открытого сотрудничества с Россией".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.