Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, зачем Украину сделали "козлом отпущения" - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 25.11.2025 (обновлено: 22:57 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057465517.html
На Западе раскрыли, зачем Украину сделали "козлом отпущения"
На Западе раскрыли, зачем Украину сделали "козлом отпущения" - РИА Новости, 25.11.2025
На Западе раскрыли, зачем Украину сделали "козлом отпущения"
Украину выбрали "троянским конем" для предотвращения угрозы гегемонии США со стороны России, Китая и Европы, считает профессор Хельсинского университета Туомас... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:07:00+03:00
2025-11-25T22:57:00+03:00
в мире
украина
туомас малинен
нато
россия
сша
збигнев бжезинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004681431_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff6e10bf052a1d89ca82c149e3144da0.jpg
https://ria.ru/20251124/plan-2057072391.html
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057430096.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004681431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6257d0977831dc6aca0338e7acaafecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, туомас малинен, нато, россия, сша, збигнев бжезинский
В мире, Украина, Туомас Малинен, НАТО, Россия, США, Збигнев Бжезинский
На Западе раскрыли, зачем Украину сделали "козлом отпущения"

Малинен: Украину выбрали троянским конем против тех, кто угрожал гегемонии США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области
Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украину выбрали "троянским конем" для предотвращения угрозы гегемонии США со стороны России, Китая и Европы, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен, об этом он написал в социальной сети X.
"Глубинное государство США было обеспокоено формированием евразийского альянса между Китаем, Европой и Россией, который мог бы стать угрозой гегемонии США. Необходимо было разрушить этот альянс, и в качестве троянского коня была выбрана Украина", — заявил Малинен, добавив, что Украина была идеальным "козлом отпущения".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
24 ноября, 10:47
Эксперт напомнил предупреждение американского политолога Збигнева Бжезинского, что "НАТО не следует пытаться расшириться за счёт Украины без открытого сотрудничества с Россией".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 15:10
 
В миреУкраинаТуомас МалиненНАТОРоссияСШАЗбигнев Бжезинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала