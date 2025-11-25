В Запорожской области пьяный полицейский открыл стрельбу по военным

«

"Правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения во внеслужебное время на территории одного из поселков (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской области. Между ним и военнослужащими возникла словесная перепалка. На почве внезапного конфликта полицейский произвел по меньшей мере 13 выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону военных, в результате чего трое из последних получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции.