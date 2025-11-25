В Запорожской области пьяный полицейский открыл стрельбу по военным

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинский полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из табельного оружия по военнослужащим на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, ранены трое военных, сообщили во вторник в украинской полиции.
«
"Правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения во внеслужебное время на территории одного из поселков (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской области. Между ним и военнослужащими возникла словесная перепалка. На почве внезапного конфликта полицейский произвел по меньшей мере 13 выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону военных, в результате чего трое из последних получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции.
По информации полиции, подозреваемый арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Ее санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР
20 марта, 19:04