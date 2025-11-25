Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области пьяный полицейский открыл стрельбу по военным
16:21 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057449872.html
В Запорожской области пьяный полицейский открыл стрельбу по военным
Украинский полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из табельного оружия по военнослужащим на подконтрольной ВСУ части Запорожской РИА Новости, 25.11.2025
в мире
запорожская область
россия
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
в мире, запорожская область, россия, днепр (река), вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Автомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинский полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из табельного оружия по военнослужащим на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, ранены трое военных, сообщили во вторник в украинской полиции.
"Правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения во внеслужебное время на территории одного из поселков (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской области. Между ним и военнослужащими возникла словесная перепалка. На почве внезапного конфликта полицейский произвел по меньшей мере 13 выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону военных, в результате чего трое из последних получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции.

По информации полиции, подозреваемый арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Ее санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР
