15:49 25.11.2025
Европарламент утвердил программу поддержки ВПК на 1,5 миллиарда евро
Депутаты Европарламента во вторник утвердили создания программу поддержки оборонной промышленности ЕС (EDIP) на 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:49:00+03:00
2025-11-25T15:49:00+03:00
Европарламент утвердил программу поддержки ВПК на 1,5 миллиарда евро

ЕС выделит 1,5 миллиарда евро на развитие ВПК, в том числе 300 миллионов Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard 2A6
Танк Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard 2A6. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Европарламента во вторник утвердили создания программу поддержки оборонной промышленности ЕС (EDIP) на 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов евро предназначены для Украины, говорится в сообщении ЕП.
"Принятый во вторник документ направлен на укрепление европейской оборонной промышленности, стимулирование совместных закупок, ускорение производства вооружений и усиление поддержки Украины… Общий бюджет программы EDIP составляет 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов евро предполагается направить на инструмент поддержки Украины", - сказано в документе.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Politico: в ЕС опасаются провала идеи с использованием российских активов
Вчера, 08:59
Уточняется, что евродепутаты поддержали принцип "покупать европейское", который устанавливает, что для финансирования оборонной продукции стоимость её компонентов, произведённых в не ассоциированных третьих странах, не должна превышать 35% от общей стоимости компонентов.
"Программа создаст правовую основу для европейских проектов, представляющих общий интерес в сфере обороны. Чтобы претендовать на финансирование, такие проекты должны объединять как минимум четыре государства ЕС. Украина сможет в них участвовать. Законодательный акт также создаст Инструмент поддержки Украины (ISU), призванный модернизировать украинскую оборонную промышленность и облегчить её интеграцию в европейский оборонный сектор", - добавляется в заявлении.
Текст был принят 457 голосами, при 148 против и 33 воздержавшихся. Теперь его должны официально утвердить страны ЕС, после чего документ будет опубликован в официальном журнале ЕС.
Военнослужащие армии Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России
24 ноября, 22:10
Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СВР: ЕС не может смириться с пропажей вложенных в Киев миллиардов евро
19 ноября, 12:02
 
