Европарламент утвердил программу поддержки ВПК на 1,5 миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Европарламента во вторник утвердили создания программу поддержки оборонной промышленности ЕС (EDIP) на 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов евро предназначены для Украины, говорится в сообщении ЕП.

"Принятый во вторник документ направлен на укрепление европейской оборонной промышленности, стимулирование совместных закупок, ускорение производства вооружений и усиление поддержки Украины … Общий бюджет программы EDIP составляет 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов евро предполагается направить на инструмент поддержки Украины", - сказано в документе.

Уточняется, что евродепутаты поддержали принцип "покупать европейское", который устанавливает, что для финансирования оборонной продукции стоимость её компонентов, произведённых в не ассоциированных третьих странах, не должна превышать 35% от общей стоимости компонентов.

"Программа создаст правовую основу для европейских проектов, представляющих общий интерес в сфере обороны. Чтобы претендовать на финансирование, такие проекты должны объединять как минимум четыре государства ЕС . Украина сможет в них участвовать. Законодательный акт также создаст Инструмент поддержки Украины (ISU), призванный модернизировать украинскую оборонную промышленность и облегчить её интеграцию в европейский оборонный сектор", - добавляется в заявлении.

Текст был принят 457 голосами, при 148 против и 33 воздержавшихся. Теперь его должны официально утвердить страны ЕС, после чего документ будет опубликован в официальном журнале ЕС.

Норвегии, Германии, Великобритании и Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы . Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании Литве . Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.