На Украине оставили под стражей фигурантку по делу "Энергоатома", пишут СМИ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фигурантка громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Леся Устименко, которая помогала легализовать полученные незаконным путем средства, остается под стражей по решению апелляционного суда, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".

Украинские СМИ 13 ноября сообщали о том, что за Устименко, работавшей в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств, был внесен залог в размере 25 миллионов гривен (589 тысяч долларов).

"Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую по делу "Мидас" Устименко ... По версии следствия, она относится к преступной организации и участвовала в легализации более 145 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

При этом, как отмечает телеканал, защита подсудимой заявила, что компания, которая внесла залог за Устименко, им неизвестна.

Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что апелляционный суд оставил под стражей другую подозреваемую по этому же делу - Людмилу Зорину. По данным следствия, она помогла легализовать 1,6 миллиона гривен (37,7 тысячи долларов). За подозреваемую ранее был внесен залог в размере 12 миллионов гривен (283 тысячи долларов), как утверждается, также неизвестной защите компанией.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.