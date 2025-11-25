Рейтинг@Mail.ru
На Украине оставили под стражей фигурантку по делу "Энергоатома", пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057431393.html
На Украине оставили под стражей фигурантку по делу "Энергоатома", пишут СМИ
На Украине оставили под стражей фигурантку по делу "Энергоатома", пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2025
На Украине оставили под стражей фигурантку по делу "Энергоатома", пишут СМИ
Фигурантка громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Леся Устименко, которая помогала легализовать полученные незаконным путем средства, остается под... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:16:00+03:00
2025-11-25T15:16:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057312860.html
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056718955.html
https://ria.ru/20251124/ermak-2057191544.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
На Украине оставили под стражей фигурантку по делу "Энергоатома", пишут СМИ

Суд на Украине оставил под стражей фигурантку по делу "Энергоатома" Устименко

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фигурантка громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Леся Устименко, которая помогала легализовать полученные незаконным путем средства, остается под стражей по решению апелляционного суда, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".
Украинские СМИ 13 ноября сообщали о том, что за Устименко, работавшей в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств, был внесен залог в размере 25 миллионов гривен (589 тысяч долларов).
Кадр видеообращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара
Вчера, 07:23
"Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую по делу "Мидас" Устименко ... По версии следствия, она относится к преступной организации и участвовала в легализации более 145 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
При этом, как отмечает телеканал, защита подсудимой заявила, что компания, которая внесла залог за Устименко, им неизвестна.
Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что апелляционный суд оставил под стражей другую подозреваемую по этому же делу - Людмилу Зорину. По данным следствия, она помогла легализовать 1,6 миллиона гривен (37,7 тысячи долларов). За подозреваемую ранее был внесен залог в размере 12 миллионов гривен (283 тысячи долларов), как утверждается, также неизвестной защите компанией.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Украинский десантный корабль Юрий Олефиренко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
НАБУ рассказало о коррупционной схеме по незаконной продаже морского флота
21 ноября, 22:00
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Такер Карлсон раскрыл, кто покрывает Ермака в США
24 ноября, 16:40
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала