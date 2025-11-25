НАБУ отрицает приостановку расследования дела Миндича

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос отрицает, что расследование дела о коррупции в энергетике приостановлено из-за геополитической ситуации.

"Мы не останавливались из-за геополитики ... На нас нет никакого давления, (нет - ред.) препятствования, можете быть уверены, что мы сохраняем независимость", - сказал Кривонос на заседании комитета Верховной рады

Он добавил, что НАБУ не публикует только те материалы, которые находятся на стадии более детального изучения.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.