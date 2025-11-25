Рейтинг@Mail.ru
НАБУ отрицает приостановку расследования дела Миндича - РИА Новости, 25.11.2025
15:14 25.11.2025
НАБУ отрицает приостановку расследования дела Миндича
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
верховная рада украины
украина
НАБУ отрицает приостановку расследования дела Миндича

Глава НАБУ Кривонос отрицает приостановку расследования дела Миндича

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос отрицает, что расследование дела о коррупции в энергетике приостановлено из-за геополитической ситуации.
Украинский блогер Анатолий Шарий 22 ноября заявил, что киевский режим заморозил расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Блогер предположил, что к заморозке расследования причастная посол ЕС на Украине Катарина Матернова. На прошлой неделе украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило, что НАБУ приостановило обнародование новой информации по делу Миндича. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что посол ЕС на Украине Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима.
"Мы не останавливались из-за геополитики ... На нас нет никакого давления, (нет - ред.) препятствования, можете быть уверены, что мы сохраняем независимость", - сказал Кривонос на заседании комитета Верховной рады.
Он добавил, что НАБУ не публикует только те материалы, которые находятся на стадии более детального изучения.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
