https://ria.ru/20251125/ukraina-2057430652.html
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине
на вооружении Украины и главное достояние НАТО зенитно-ракетные комплексы Patriot стали легкой мишенью для российских сил, пишет независимый геополитический и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:14:00+03:00
2025-11-25T15:14:00+03:00
2025-11-25T15:14:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
брикс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042952226_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9c379e84a6d5c0fde66277a44fe28bbd.jpg
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057393338.html
https://ria.ru/20251125/makron-2057362406.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_287:0:2535:1686_1920x0_80_0_0_dc90e11aad0494815b4f9624d4f9a778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, брикс, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, БРИКС, НАТО
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине
InfoBRICS: ЗРК Patriot на Украине стали легкой мишенью для России