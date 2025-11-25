Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине
на вооружении Украины и главное достояние НАТО зенитно-ракетные комплексы Patriot стали легкой мишенью для российских сил, пишет независимый геополитический и... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
брикс
нато
в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, брикс, нато
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине

InfoBRICS: ЗРК Patriot на Украине стали легкой мишенью для России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Находящиеся на вооружении Украины и главное достояние НАТО зенитно-ракетные комплексы Patriot стали легкой мишенью для российских сил, пишет независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«
"Patriot теперь стали относительно легкой добычей для России", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 13:20
Обозреватель также подчеркнул, что применение Россией самолетов Су-30СМ2 в зоне СВО стало плохой новостью для Запада.
В воскресенье Military Watch Magazine писал, что ВСУ теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить
В пресс-службе "Ростеха" на прошлой неделе сообщили, что самолеты типа Су-30СМ2 уничтожили в ходе специальной военной операции уже сотни целей, в том числе пусковые установки поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"В зоне досягаемости". Макрон сделал истеричное заявление о России
Вчера, 11:41
 
В миреКиевУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБРИКСНАТО
 
 
