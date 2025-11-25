"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грядущие дни станут решающими в урегулировании на Украине, утверждает президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.
"Сегодня утром я разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. <…> Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте. <…> Следующие несколько дней станут решающими в достижении справедливого и прочного мира", — написал он.
Ранее появилась информация, что Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон после переговоров по Украине в Женеве.
План США по урегулированию и позиция России
В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.