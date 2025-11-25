Рейтинг@Mail.ru
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 25.11.2025
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Грядущие дни станут решающими в урегулировании на Украине, утверждает президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2025
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине

Президент Финляндии Стубб назвал следующие дни решающими для Украины

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грядущие дни станут решающими в урегулировании на Украине, утверждает президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.
"Сегодня утром я разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. <…> Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте. <…> Следующие несколько дней станут решающими в достижении справедливого и прочного мира", написал он.
Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили. Лавров об участии Европы в мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
Вчера, 13:24
Ранее появилась информация, что Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон после переговоров по Украине в Женеве.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков
Вчера, 11:01
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, на чем основан план Трампа по Украине
Вчера, 13:01
 
