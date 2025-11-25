Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил заявления европейских лидеров по Украине
14:48 25.11.2025
Лавров оценил заявления европейских лидеров по Украине
Лавров оценил заявления европейских лидеров по Украине
Заявления лидеров Франции, Германии и генсека НАТО по Украине отражают их растерянность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров оценил заявления европейских лидеров по Украине

Лавров: заявления Макрона и Мерца по Украине отражают их растерянность

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заявления лидеров Франции, Германии и генсека НАТО по Украине отражают их растерянность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что сейчас мы наблюдаем на фронте, на линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин в рамках специальной военной операции в очередной раз посетил штабы наших Вооруженных Сил. Информация по итогам этих встреч, которая передается СМИ, говорит сама за себя", - заявил Лавров в интервью Youtube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
По его словам, "этот аррогантный стиль, который и президент Франции Эммануэль Макрон, и федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц исповедуют, не говоря уже про бельгийцев, голландцев и (генсека НАТО - ред.) Марка Рютте, отражает растерянность". "Они не знают, что им делать", - сказал Лавров.
"Если они резко переменят риторику и вслед за разумными европейскими лидерами, такими как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявят о том, что, мол, нужно разговаривать с Россией и давайте прекратим делать ставку на войну, то, наверное, они боятся потерять власть", - добавил министр.
