Число подозреваемых по делу Миндича увеличится, заявили в НАБУ - РИА Новости, 25.11.2025
14:23 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057411438.html
Число подозреваемых по делу Миндича увеличится, заявили в НАБУ
Число подозреваемых по делу Миндича увеличится, заявили в НАБУ - РИА Новости, 25.11.2025
Число подозреваемых по делу Миндича увеличится, заявили в НАБУ
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады, посвященном коррупционной схеме в сфере... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:23:00+03:00
2025-11-25T14:23:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Число подозреваемых по делу Миндича увеличится, заявили в НАБУ

Глава НАБУ Кривонос: число подозреваемых по делу Миндича будет увеличиваться

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады, посвященном коррупционной схеме в сфере энергетики, организатором которой является бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил, что число подозреваемых по указанному делу будет только увеличиваться.
"Переходим на гласную часть расследования - в первую очередь финансовую часть преступлений. Поступление средств и их дальнейшую легализацию. Обыски были удачные, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас осуществляется проработка. Изъяты первичные документы, подтверждающие транзакции. Энергетика была не единственной сферой, но одной из самых приоритетных для преступной организации. Количество подозреваемых будет только увеличиваться по этому делу", - приводит слова Кривоноса депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Главная угроза": депутат Рады пришел в ярость из-за решения Зеленского
Вчера, 06:16
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Версия 2023.1 Beta
