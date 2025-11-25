Число подозреваемых по делу Миндича увеличится, заявили в НАБУ

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады, посвященном коррупционной схеме в сфере энергетики, организатором которой является бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил, что число подозреваемых по указанному делу будет только увеличиваться.

"Переходим на гласную часть расследования - в первую очередь финансовую часть преступлений. Поступление средств и их дальнейшую легализацию. Обыски были удачные, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас осуществляется проработка. Изъяты первичные документы, подтверждающие транзакции. Энергетика была не единственной сферой, но одной из самых приоритетных для преступной организации. Количество подозреваемых будет только увеличиваться по этому делу", - приводит слова Кривоноса депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.