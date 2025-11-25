Рейтинг@Mail.ru
Дотком описал Украину одной картинкой - РИА Новости, 25.11.2025
12:59 25.11.2025
Дотком описал Украину одной картинкой
Дотком описал Украину одной картинкой
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, описал Украину одной картинкой - золотым унитазом, который фигурировал в... РИА Новости, 25.11.2025
в мире, украина, венгрия, брюссель, тимур миндич, ким дотком (шмитц), владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, megaupload
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Тимур Миндич, Ким Дотком (Шмитц), Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Megaupload
Дотком описал Украину одной картинкой

Дотком описал Украину картинкой с золотым унитазом

Скриншот публикации Kim Dotcom в социальной сети X
Скриншот публикации Kim Dotcom в социальной сети X - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Скриншот публикации Kim Dotcom в социальной сети X
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, описал Украину одной картинкой - золотым унитазом, который фигурировал в коррупционном скандале.
"Украина в одной картинке", - написал Дотком в социальной сети X, проиллюстрировав пост фотографией упомянутого сантехнического аксессуара, который фигурировал в украинском коррупционном скандале.
Мужчина с украинским флагом - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Проект "Украина" завершен, считает Ким Дотком
26 августа, 10:53
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал ненормальным то, что деньги европейских налогоплательщиков тратятся на золотые унитазы на Украине, а Брюссель при этом хочет отправить Киеву еще 100 миллиардов евро.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее иронично прокомментировал обращение к нации Владимира Зеленского, напомнив про обвиняемого на Украине в коррупции соратника главы киевского режима Тимура Миндича и "золотой унитаз".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Дотком назвал Зеленского коррупционером
13 ноября, 13:31
 
