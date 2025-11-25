https://ria.ru/20251125/ukraina-2057360510.html
На Украине более ста тысяч потребителей остались без света
Более 100 тысяч абонентов обесточены в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, сообщает во вторник министерство... РИА Новости, 25.11.2025
На Украине более ста тысяч потребителей остались без света
