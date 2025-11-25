Рейтинг@Mail.ru
На Украине более ста тысяч потребителей остались без света
11:33 25.11.2025
На Украине более ста тысяч потребителей остались без света
На Украине более ста тысяч потребителей остались без света
Более 100 тысяч абонентов обесточены в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, сообщает во вторник министерство... РИА Новости, 25.11.2025
На Украине более ста тысяч потребителей остались без света

На Украине более ста тысяч потребителей в пяти областях остались без света

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Более 100 тысяч абонентов обесточены в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, сообщает во вторник министерство энергетики страны.
"На утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи в Днепропетровской, и более 8 тысяч в Харьковской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что между тем в Харьковской области введены аварийные отключения света.
Во вторник агентство РБК-Украина передавало, что в Киеве, Сумской и Полтавской областях введены экстренные отключения света.
