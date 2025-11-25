"Критический момент": в Киеве пожаловались на хитрый ход США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. США сорвали планы Киева использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по Украине, такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.