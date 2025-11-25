Рейтинг@Mail.ru
"Критический момент": в Киеве пожаловались на хитрый ход США
07:11 25.11.2025
"Критический момент": в Киеве пожаловались на хитрый ход США
"Критический момент": в Киеве пожаловались на хитрый ход США
США сорвали планы Киева использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по Украине, такое мнение высказал РИА Новости, 25.11.2025
"Критический момент": в Киеве пожаловались на хитрый ход США

Политолог Бортник: США не позволили Киеву сорвать реализацию плана по Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. США сорвали планы Киева использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по Украине, такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
"Этой скоростью (Требования подписания. — Прим. Ред.) американцы фактически лишают нас, Украину, возможности играть на внутренних противоречиях внутри американской администрации, внутри американского политикума", — сказал он.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от мира
Вчера, 01:32
По словам эксперта, подписание мирного плана США является критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.
"Критический момент заключается в том, что американцы требуют подписать документ и зафиксировать эту позицию", — заключил Бортник.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"В отчаянии": в Британии рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского
Вчера, 03:09
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Главная угроза": депутат Рады пришел в ярость из-за решения Зеленского
Вчера, 06:16
 
