Киев перешел к борьбе с декабристами

Декабристы — участники дворянского революционного движения в России первой половины XIX века. Они выступали против самодержавия и крепостного права. Их деятельность завершилась восстаниями в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года и в Киевской губернии двумя неделями позже. Всего по делу декабристов проходили почти 600 человек, пятерых приговорили к смертной казни, около 120 — к каторжным работам, ссылке на поселение в Сибирь.