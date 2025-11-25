Киев перешел к борьбе с декабристами

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Институт национальной памяти Украины признал декабристов символом "российского империализма" и запретил их.
"Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства", — говорится на сайте учреждения.
Ниже следует перечень государственных и культурных деятелей, а также исторических событий, в котором фигурируют, например, ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Петр І, Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов. Теперь к ним добавили и декабристов.
Декабристы — участники дворянского революционного движения в России первой половины XIX века. Они выступали против самодержавия и крепостного права. Их деятельность завершилась восстаниями в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года и в Киевской губернии двумя неделями позже. Всего по делу декабристов проходили почти 600 человек, пятерых приговорили к смертной казни, около 120 — к каторжным работам, ссылке на поселение в Сибирь.
Термин "российская имперская политика" активно используется на Украине в последние годы. С 2015-го там действует так называемый закон о декоммунизации, в соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в июле 2023 года вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который предписывает изменить все географические названия, как-либо связанные с Россией.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, при этом международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских людей.
