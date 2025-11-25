Депортированных из Польши украинцев отправляют на передовую

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депортированных из Польши украинцев отправляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и шлют на передовые позиции в районе Садков Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.