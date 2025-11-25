Рейтинг@Mail.ru
Депортированных из Польши украинцев отправляют на передовую - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 25.11.2025
Депортированных из Польши украинцев отправляют на передовую
Депортированных из Польши украинцев отправляют на передовую
Депортированных из Польши украинцев отправляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и шлют на передовые позиции в районе Садков Сумской области, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
польша
сумская область
украина
вооруженные силы украины
польша
сумская область
украина
польша, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Польша, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Депортированных из Польши украинцев отправляют на передовую

Депортированных из Польши украинцев отправляют в 80-ю бригаду ВСУ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депортированных из Польши украинцев отправляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и шлют на передовые позиции в районе Садков Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Восьмидесятую отдельную десантно-штурмовую бригаду начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины. Прямо из пропускного пункта они отправляются в учебный центр под Луцком, после чего на передовые позиции в районе Садков", - сказал собеседник агентства.
ВС России эвакуировали троих мирных жителей из Волчанска
Специальная военная операция на УкраинеПольшаСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
