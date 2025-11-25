В Ярославской области подростков осудили за кражу приставки сверстника

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Троих молодых людей 16-18 лет приговорили к условным срокам, а 15-летней девушке назначили наказание в виде ограничения свободы за избиение 16-летнего жителя города Углич и кражу его имущества, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Угличский районный суд Ярославской области вынес приговор четверым жителям Углича , трое из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в конце сентября 2024 года во дворе многоквартирного дома в Угличе подсудимые – три молодых человека и девушка - спровоцировали конфликт с 16-летним знакомым и избили его руками и ногами. Свои действия сопровождали оскорблениями в нецензурной форме, насмешками, издевательствами. Когда потерпевший потерял сознание, они занесли его домой, где продолжили избивать. Покинув квартиру, двое из них прихватили с собой игровую приставку и мобильный телефон.

В пресс-службе уточнили, что дело поступило в суд с обвинением подсудимых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, однако судом установлено, что был причинен вред здоровью средней тяжести. Это повлияло на приговор. Также суд учел длительное содержание обвиняемых под стражей. Как ранее сообщали РИА Новости в СУСК, молодые люди были заключены под стражу, а девушка находилась под домашним арестом.

"Суд приговорил совершеннолетнего подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Девушке назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Ещё двоим подсудимым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки 2 года 8 месяцев и 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года", - сообщает пресс-служба, уточняя, что приговор в законную силу не вступил.