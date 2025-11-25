Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области подростков осудили за кражу приставки сверстника - РИА Новости, 25.11.2025
17:36 25.11.2025
В Ярославской области подростков осудили за кражу приставки сверстника
В Ярославской области подростков осудили за кражу приставки сверстника - РИА Новости, 25.11.2025
В Ярославской области подростков осудили за кражу приставки сверстника
Троих молодых людей 16-18 лет приговорили к условным срокам, а 15-летней девушке назначили наказание в виде ограничения свободы за избиение 16-летнего жителя... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
углич
россия
ярославская область
ярославский областной суд
углич
россия
ярославская область
происшествия, углич, россия, ярославская область, ярославский областной суд
Происшествия, Углич, Россия, Ярославская область, Ярославский областной суд
В Ярославской области подростков осудили за кражу приставки сверстника

В Угличе подростков осудили за избиение сверстника и кражу его приставки

© РИА Новости / Мария Девахина
Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Троих молодых людей 16-18 лет приговорили к условным срокам, а 15-летней девушке назначили наказание в виде ограничения свободы за избиение 16-летнего жителя города Углич и кражу его имущества, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
"Угличский районный суд Ярославской области вынес приговор четверым жителям Углича, трое из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в конце сентября 2024 года во дворе многоквартирного дома в Угличе подсудимые – три молодых человека и девушка - спровоцировали конфликт с 16-летним знакомым и избили его руками и ногами. Свои действия сопровождали оскорблениями в нецензурной форме, насмешками, издевательствами. Когда потерпевший потерял сознание, они занесли его домой, где продолжили избивать. Покинув квартиру, двое из них прихватили с собой игровую приставку и мобильный телефон.
В пресс-службе уточнили, что дело поступило в суд с обвинением подсудимых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, однако судом установлено, что был причинен вред здоровью средней тяжести. Это повлияло на приговор. Также суд учел длительное содержание обвиняемых под стражей. Как ранее сообщали РИА Новости в СУСК, молодые люди были заключены под стражу, а девушка находилась под домашним арестом.
"Суд приговорил совершеннолетнего подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Девушке назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Ещё двоим подсудимым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки 2 года 8 месяцев и 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года", - сообщает пресс-служба, уточняя, что приговор в законную силу не вступил.
Все подсудимые признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (п. "в, г" ч. 2 ст. 112 УК РФ). Двое из них также признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (п. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ).
ПроисшествияУгличРоссияЯрославская областьЯрославский областной суд
 
 
