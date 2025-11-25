Пакистан опроверг сообщения об авиаударах по Афганистану

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пакистан опроверг сообщение пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда о нанесении авиаударов в ночь на вторник по трем афганским провинциям, сообщил пакистанский новостной портал Pakistan Observer.
"Генеральный директор управления межведомственных связей с общественностью, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чоудри провел неформальную встречу с ведущими журналистами и четко заявил, что Пакистан не проводил операций против Афганистана", - говорится в сообщении.
По словам генерал-лейтенанта, которые приводит портал, Пакистан всегда открыто объявляет о проведении операций.
"Заявление генерала мгновенно остановило ажиотаж и спекуляции, охватившие политические и военные круги", - пишет Pakistan Observer.
Отношения между Исламабадом и Кабулом теперь все глубже погружаются в кризис, отмечает портал. Пограничные столкновения, сорванные усилия по прекращению огня и ожесточенные обвинения с обеих сторон в укрывательстве враждебных сетей боевиков довели напряженность до предела.
Ранее Моджахед заявил, что в ночь на вторник пакистанские ВВС разбомбили гражданский дом в уезде Горбаз провинции Хост. По его словам, нападение произошло в населенном пункте Мугалгай, где погибли пять мальчиков и четыре девочки, а также одна женщина. Аналогичные нападения, по его словам, были совершены в провинциях Кунар и Пактика, где пострадали четыре мирных жителя. Моджахед предупредил, что Афганистан даст решительный ответ на этот акт агрессии в нужное время.
