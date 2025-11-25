Рейтинг@Mail.ru
Пакистан опроверг сообщения об авиаударах по Афганистану - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/udar-2057516220.html
Пакистан опроверг сообщения об авиаударах по Афганистану
Пакистан опроверг сообщения об авиаударах по Афганистану - РИА Новости, 25.11.2025
Пакистан опроверг сообщения об авиаударах по Афганистану
Пакистан опроверг сообщение пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда о нанесении авиаударов в ночь на вторник по трем афганским... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:53:00+03:00
2025-11-25T19:53:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
https://ria.ru/20251124/pakistan-2057039604.html
https://ria.ru/20251112/lavrov-2054479958.html
пакистан
афганистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, исламабад
В мире, Пакистан, Афганистан, Исламабад
Пакистан опроверг сообщения об авиаударах по Афганистану

Пакистан опроверг информацию о ночных авиаударах по Афганистану

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пакистан опроверг сообщение пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда о нанесении авиаударов в ночь на вторник по трем афганским провинциям, сообщил пакистанский новостной портал Pakistan Observer.
"Генеральный директор управления межведомственных связей с общественностью, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чоудри провел неформальную встречу с ведущими журналистами и четко заявил, что Пакистан не проводил операций против Афганистана", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Пакистане ликвидировали трех террористов, напавших на полицейский штаб
24 ноября, 08:17
По словам генерал-лейтенанта, которые приводит портал, Пакистан всегда открыто объявляет о проведении операций.
"Заявление генерала мгновенно остановило ажиотаж и спекуляции, охватившие политические и военные круги", - пишет Pakistan Observer.
Отношения между Исламабадом и Кабулом теперь все глубже погружаются в кризис, отмечает портал. Пограничные столкновения, сорванные усилия по прекращению огня и ожесточенные обвинения с обеих сторон в укрывательстве враждебных сетей боевиков довели напряженность до предела.
Ранее Моджахед заявил, что в ночь на вторник пакистанские ВВС разбомбили гражданский дом в уезде Горбаз провинции Хост. По его словам, нападение произошло в населенном пункте Мугалгай, где погибли пять мальчиков и четыре девочки, а также одна женщина. Аналогичные нападения, по его словам, были совершены в провинциях Кунар и Пактика, где пострадали четыре мирных жителя. Моджахед предупредил, что Афганистан даст решительный ответ на этот акт агрессии в нужное время.
Сергей Лавров и Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Лавров и Аракчи призвали Афганистан и Пакистан продолжить диалог
12 ноября, 14:29
 
В миреПакистанАфганистанИсламабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала