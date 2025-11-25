ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы поразили места хранения БПЛА дальнего действия, транспортную и портовую инфраструктуру, используемую ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 151-м районе, уточнили в министерстве.
По данным украинских СМИ, сегодня ночью в Киеве, Сумах, Одессе и подконтрольной ВСУ части Херсона прогремела серия взрывов.
Отмечается, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
