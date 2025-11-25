Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 25.11.2025 (обновлено: 15:30 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/udar-2057377823.html
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:38:00+03:00
2025-11-25T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057381895_0:0:2587:1455_1920x0_80_0_0_687acbf609e657278c0641b1f991d078.jpg
https://ria.ru/20251124/svo-2056076633.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151987/99/1519879999_250:0:2437:1640_1920x0_80_0_0_06384434373557b68a7b743d0e5c34c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Успеть за минуту". Как вскрывают позиции ВСУ под Красноармейском
24 ноября, 08:00
Кроме того, российские бойцы поразили места хранения БПЛА дальнего действия, транспортную и портовую инфраструктуру, используемую ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 151-м районе, уточнили в министерстве.

По данным украинских СМИ, сегодня ночью в Киеве, Сумах, Одессе и подконтрольной ВСУ части Херсона прогремела серия взрывов.

Отмечается, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала