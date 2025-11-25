https://ria.ru/20251125/tver-2057432116.html
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей - РИА Новости, 25.11.2025
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
За три квартала текущего года малые технологические компании (МТК) Тверской области поставили госкомпаниям товаров и услуг на 43 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:19:00+03:00
2025-11-25T15:19:00+03:00
2025-11-25T15:19:00+03:00
тверская область
россия
виталий королев
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976802317_92:0:3648:2000_1920x0_80_0_0_8c8a796e9ca0703c344b6a8653b6ff64.jpg
https://ria.ru/20251124/festival-2057158667.html
https://ria.ru/20251124/sezon-2057165096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976802317_536:0:3203:2000_1920x0_80_0_0_d197fc345415e357c5a1ad339f57711b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий королев, корпорация мсп
Тверская область, Россия, Виталий Королев, Корпорация МСП
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
Малые техкомпании Тверской области поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За три квартала текущего года малые технологические компании (МТК) Тверской области поставили госкомпаниям товаров и услуг на 43 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным Корпорации МСП, с малыми техкомпаниями Верхневолжья было заключено девять договоров.
Сейчас в реестре МТК зарегистрировано 16 предприятий из Тверской области, для которых на федеральном уровне предусмотрен ряд мер господдержки – от льготных кредитов и налоговых вычетов до сокращения сроков обработки запросов на регистрацию патентов и дополнительных баллов при участии в различных грантовых программах. Организации, обладающие статусом МТК, получают допподдержку в отборе на грантовые конкурсы Фонда содействия инновациям.
Активность институтов поддержки бизнеса и внимание к вопросам развития предпринимательства в регионе отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Он подчеркнул необходимость сохранения преференций для компаний и их расширения.
В настоящее время федеральный закон №223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден правительством РФ, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%. В эту работу включены предприятия Верхневолжья.
Помощь организациям со сбором документации и оформлением заявки на грантовые конкурсы Фонда содействия инновациям оказывают специалисты центра "Мой бизнес" Тверской области, который работает в рамках президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".