Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
Тверская область
 
15:19 25.11.2025
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
За три квартала текущего года малые технологические компании (МТК) Тверской области поставили госкомпаниям товаров и услуг на 43 миллиона рублей
тверская область
россия
виталий королев
корпорация мсп
россия
Новости
Тверская область, Россия, Виталий Королев, Корпорация МСП
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей

Малые техкомпании Тверской области поставили товаров и услуг на 43 млн рублей

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За три квартала текущего года малые технологические компании (МТК) Тверской области поставили госкомпаниям товаров и услуг на 43 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным Корпорации МСП, с малыми техкомпаниями Верхневолжья было заключено девять договоров.
Сейчас в реестре МТК зарегистрировано 16 предприятий из Тверской области, для которых на федеральном уровне предусмотрен ряд мер господдержки – от льготных кредитов и налоговых вычетов до сокращения сроков обработки запросов на регистрацию патентов и дополнительных баллов при участии в различных грантовых программах. Организации, обладающие статусом МТК, получают допподдержку в отборе на грантовые конкурсы Фонда содействия инновациям.
Активность институтов поддержки бизнеса и внимание к вопросам развития предпринимательства в регионе отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Он подчеркнул необходимость сохранения преференций для компаний и их расширения.
В настоящее время федеральный закон №223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден правительством РФ, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%. В эту работу включены предприятия Верхневолжья.
Помощь организациям со сбором документации и оформлением заявки на грантовые конкурсы Фонда содействия инновациям оказывают специалисты центра "Мой бизнес" Тверской области, который работает в рамках президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Тверская область, Россия, Виталий Королев, Корпорация МСП
 
 
