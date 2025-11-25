Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За три квартала текущего года малые технологические компании (МТК) Тверской области поставили госкомпаниям товаров и услуг на 43 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Корпорации МСП, с малыми техкомпаниями Верхневолжья было заключено девять договоров.

Сейчас в реестре МТК зарегистрировано 16 предприятий из Тверской области, для которых на федеральном уровне предусмотрен ряд мер господдержки – от льготных кредитов и налоговых вычетов до сокращения сроков обработки запросов на регистрацию патентов и дополнительных баллов при участии в различных грантовых программах. Организации, обладающие статусом МТК, получают допподдержку в отборе на грантовые конкурсы Фонда содействия инновациям.

Активность институтов поддержки бизнеса и внимание к вопросам развития предпринимательства в регионе отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Он подчеркнул необходимость сохранения преференций для компаний и их расширения.

В настоящее время федеральный закон №223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден правительством РФ, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%. В эту работу включены предприятия Верхневолжья.