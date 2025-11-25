АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. В Атлантической системе есть силы, которые препятствуют переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
По словам Топкурулу, система разделена на две части: глобалистские силы, продолжающие удерживать власть в европейских странах, и патриотические силы, ориентированные на внутреннюю политику США.
"Украина оказалась между этими двумя полюсами. Доминирующие силы в Атлантической системе, ориентированные на глобалистскую линию, отказываются от переговоров", - подчеркнул Топкурулу.
Политик добавил, что такой отказ создаёт для Украины сложную политическую и дипломатическую ситуацию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.