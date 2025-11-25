Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали силы, препятствующие переговорам по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
10:41 25.11.2025
В Турции назвали силы, препятствующие переговорам по Украине
В Атлантической системе есть силы, которые препятствуют переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя турецкой РИА Новости, 25.11.2025
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Турции назвали силы, препятствующие переговорам по Украине

Топкурулу: в Атлантической системе есть силы, препятствующие переговорам

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. В Атлантической системе есть силы, которые препятствуют переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее журналист Томас Фази отмечал в соцсети X, что Европа выдвигает нереалистичные требования по урегулированию конфликта на Украине, желая продолжать противостояние с Россией.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Заставить Россию": на Западе резко высказались о переговорах
Вчера, 04:01
По словам Топкурулу, система разделена на две части: глобалистские силы, продолжающие удерживать власть в европейских странах, и патриотические силы, ориентированные на внутреннюю политику США.
"Украина оказалась между этими двумя полюсами. Доминирующие силы в Атлантической системе, ориентированные на глобалистскую линию, отказываются от переговоров", - подчеркнул Топкурулу.
Политик добавил, что такой отказ создаёт для Украины сложную политическую и дипломатическую ситуацию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Вчера, 08:00
 
