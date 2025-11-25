АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. В Атлантической системе есть силы, которые препятствуют переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

Ранее журналист Томас Фази отмечал в соцсети X, что Европа выдвигает нереалистичные требования по урегулированию конфликта на Украине , желая продолжать противостояние с Россией

По словам Топкурулу, система разделена на две части: глобалистские силы, продолжающие удерживать власть в европейских странах, и патриотические силы, ориентированные на внутреннюю политику США

"Украина оказалась между этими двумя полюсами. Доминирующие силы в Атлантической системе, ориентированные на глобалистскую линию, отказываются от переговоров", - подчеркнул Топкурулу.

Политик добавил, что такой отказ создаёт для Украины сложную политическую и дипломатическую ситуацию.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.