В Туапсе ищут мужчину, выстрелившего в девятилетнего ребенка
Неизвестный стрелял из пневматики в 9-летнего ребенка в Туапсе, мальчик госпитализирован, злоумышленника ищут, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:52:00+03:00
2025-11-25T17:52:00+03:00
2025-11-25T17:53:00+03:00
