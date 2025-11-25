Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе ищут мужчину, выстрелившего в девятилетнего ребенка - РИА Новости, 25.11.2025
17:52 25.11.2025
В Туапсе ищут мужчину, выстрелившего в девятилетнего ребенка
Неизвестный стрелял из пневматики в 9-летнего ребенка в Туапсе, мальчик госпитализирован, злоумышленника ищут, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.11.2025
РИА Новости
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Неизвестный стрелял из пневматики в 9-летнего ребенка в Туапсе, мальчик госпитализирован, злоумышленника ищут, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна города Туапсе неизвестный выстрелил в ее 9-летнего сына из пневматического оружия. В результате ребенку причинены телесные повреждения, он был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника, добавили в краевом главке МВД.
СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области
17 марта, 20:15
