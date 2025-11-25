В Туапсе ищут мужчину, выстрелившего в девятилетнего ребенка

«

"В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна города Туапсе неизвестный выстрелил в ее 9-летнего сына из пневматического оружия. В результате ребенку причинены телесные повреждения, он был госпитализирован", - говорится в сообщении.