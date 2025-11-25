https://ria.ru/20251125/tsentr-2057354689.html
Продюсерский центр "Триумф" покажет серию новогодних мюзиклов
Продюсерский центр "Триумф" покажет серию новогодних мюзиклов
МОСКВА, 25 ноя - продюсерский центр "Триумф". Продюсерский центр "Триумф" представит в столице ряд праздничных постановок, показы мюзиклов "Белоснежка и семь гномов" и "Лукоморье" пройдут в конце декабря и в первые дни января на площадках ММЦ "Планета КВН" и культурном центре "Москвич".
Первым в праздничной программе станет мюзикл "Белоснежка и 7 гномов". Спектакль будет показан 30 декабря на сцене ММЦ "Планета КВН", а затем – 4 и 5 января в Культурном центре "Москвич". На этой же площадке со 2 по 7 января зрителям представят мюзикл "Лукоморье".
Обе постановки рассчитаны на семейную аудиторию. "Белоснежка и 7 гномов" предлагает современное музыкальное прочтение классической истории. В мюзикле "Лукоморье" использованы элементы русского фольклора.
Продолжительность каждого мюзикла – 1 час 10 минут без антракта. Генеральный продюсер – Алексей Пеганов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.