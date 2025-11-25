Полицейский рассказал о звонке судье Тришкину после инцидента со стрельбой

ВИДНОЕ (Московская обл.), 25 ноя - РИА Новости. Полицейский заявил, что судья военного суда в отставке Альберт Тришкин хамил и матерился, когда он позвонил ему после инцидента со стрельбой в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала Видновского суда Московской области.

По его словам, он проводил проверочные мероприятия после потасовки со стрельбой, установил телефон Тришкина и позвонил ему.

"Он начал хамить, материться и никаких объяснений давать не стал. Сказал подъехать по адресу, где мне объяснят, кто я такой. Я посмотрел, что это адрес Генеральной прокуратуры", - сказал свидетель.

Когда он выяснил, что потенциальный подозреваемый - судья, то передал материалы в прокуратуру.

Тришкин обвиняется по статье 112 УК РФ - в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализировался на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за 2025 год Тришкин вынес десять приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. После возбуждения против него уголовного дела он подал в отставку.