В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях Украины, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал воздушной тревоги в указанных областях был объявлен с 23.01 по 0.22 мск. В Харьковской области воздушная тревога звучит с 20.51 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Харьковской области прогремели взрывы
Вчера, 22:55